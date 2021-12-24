В Москве выявили 2 126 новых случаев COVID-19

В Москве выявили 2 126 новых случаев заражения коронавирусом. Выздоровели за сутки еще 2 772 человека. Об этом сообщает Оперативный штаб.

В Московской области коронавирус подтвердился еще у 1 270 человек. Выписали по выздоровлению 2 087 пациентов.

За минувшие сутки в России подтвердили 24 703 новых случая коронавирусной инфекции. В 1 790 из них болезнь проходила без клинических проявлений. Наименьший темп прироста зафиксирован в Республике Тыва – 0,05%, Республике Калмыкия – 0,06%, Республике Крым, Удмуртской Республике – 0,1%.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились 278,5 миллиона человек. Сейчас болеют почти 24 миллиона человек, 88 тысяч пациентов находятся в тяжелом и критическом состоянии. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.