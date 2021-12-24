Москвичам рассказали о новогоднем ажиотаже в столичных ТЦ

Чтобы купить подарки к Новому году, нужно отстоять в очередях. Начинаются они уже на подъезде к торговым центрам – с парковок.

Стоит ли сейчас ездить по магазинам или проще положиться на доставку? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.