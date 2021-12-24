В столичном регионе продлили оранжевый уровень погодной опасности из-за мороза.

Предупреждение действует до 12:00 субботы, 25 декабря. Ранее оно действовало до 06:00 утра этого же дня. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.