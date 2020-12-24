Горнолыжный сезон стартовал в горах Сочи

Курорт "Красная Поляна" открыл горнолыжный сезон, а 25 декабря заработает и "Роза Хутор". Однако уже сейчас в Сочи много туристов.

В день открытия горнолыжного курорта у подъемников образовались огромные очереди. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.