В Москве представили программы адаптации для участников СВО

В Москве реализуются комплексные программы поддержки участников специальной военной операции (СВО) и их семей. Единый центр предоставляет ветеранам психологическую, юридическую помощь, содействие в переобучении и трудоустройстве, а также сопровождение при открытии собственного бизнеса.

Для детей военнослужащих предусмотрены особые условия: прием в детские сады без очереди, бесплатное двухразовое питание в школах, обеспечение школьной формой и учебниками. Выпускники имеют приоритет при поступлении в вузы и колледжи, а студенты – право на бесплатное обучение и общежитие.

