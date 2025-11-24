Форма поиска по сайту

24 ноября, 11:30

Общество

В Москве представили программы адаптации для участников СВО

В Москве реализуются комплексные программы поддержки участников специальной военной операции (СВО) и их семей. Единый центр предоставляет ветеранам психологическую, юридическую помощь, содействие в переобучении и трудоустройстве, а также сопровождение при открытии собственного бизнеса.

Для детей военнослужащих предусмотрены особые условия: прием в детские сады без очереди, бесплатное двухразовое питание в школах, обеспечение школьной формой и учебниками. Выпускники имеют приоритет при поступлении в вузы и колледжи, а студенты – право на бесплатное обучение и общежитие.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Как избежать "бабушкиных схем" при покупке машины?

Важно пользоваться проверенными площадками с хорошо налаженными сервисами

Покупать автомобиль лучше через официального дилера

Как избежать кражи из багажа во время перелетов?

Эксперты советуют заранее ознакомиться с правилами авиаперевозчика

Стоит использовать замки и обматывать чемодан специальной пленкой

Какие преимущества есть у работы на пенсии?

Отсрочив получение страховой пенсии на 10 лет, можно увеличить выплаты

Пенсионер может взять двухнедельный отпуск за свой счет, независимо от согласия работодателя

Почему маркетплейсам хотят запретить предоставлять прямые скидки?

Связывание скидки и цены товара с конкретным платежным инструментом введет людей в заблуждение

Эксперты уверены: инициатива даст банкам возможность зарабатывать на платежных услугах

Как мир отреагировал на план Трампа по урегулированию ситуации на Украине?

Зеленский, получивший план от американской делегации, занял сдержанную позицию

Песков заявил, что Москве не сообщали о согласии Зеленского вести переговоры по плану США

Как выбрать искусственную елку на Новый год?

От искусственной елки не должно исходить резкого запаха пластика или клея

Дерево должно гармонично вписываться в общую концепцию интерьера

Что нужно знать о налоговом вычете в 2025 году?

Россияне вправе получить крупный налоговый вычет при покупке жилья

Можно вернуть 13% средств, которые касаются расходов за обучение и лечение

Что грозит ясновидящим за обман клиентов?

Законов, регулирующих деятельность экстрасенсов и магов, не существует

Депутаты призывают граждан и правоохранителей к совместной работе по этим вопросам

