24 ноября, 08:00

Общество

Китайский нутрициолог предложил начинать утро с теплой каши, молока и булочек

Китайский нутрициолог предложил начинать утро с теплой каши, молока и булочек

Осадки в Москве прекратятся в ночь на 25 ноября

287 детей родились в Москве 23 ноября

В столице начнут работу 26 катков "Московских сезонов"

Ледяной дождь накрыл Москву

Регистрация электросамокатов может появиться в России с 2026 года

Россиянам рассказали, как законно отдохнуть 59 дней вместо 28 дней

"Утро": температура воздуха в Москве составит 6 градусов 24 ноября

Эксперт рассказала, что грозит работодателю за сорванный отпуск сотрудника

Россиянам напомнили о действии закона тишины в ночь на 1 января

Утро нужно начинать с теплой каши, горячих булочек и теплого соевого молока, считает китайский нутрициолог Хай Лунь.

По его словам, лучшее время для завтрака – с 7 до 9 часов. Именно в это время селезенка и желудок наиболее активны, а значит пища переваривается и усваивается гораздо эффективней.

При этом холодные хлопья и бутерброды, а также холодная вода могут нанести вред пищеварительной системе. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

