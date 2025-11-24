Китайский нутрициолог предложил начинать утро с теплой каши, молока и булочек

Утро нужно начинать с теплой каши, горячих булочек и теплого соевого молока, считает китайский нутрициолог Хай Лунь.

По его словам, лучшее время для завтрака – с 7 до 9 часов. Именно в это время селезенка и желудок наиболее активны, а значит пища переваривается и усваивается гораздо эффективней.

При этом холодные хлопья и бутерброды, а также холодная вода могут нанести вред пищеварительной системе. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.