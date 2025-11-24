Ледяной дождь накрыл Москву

Ледяной дождь накрыл столицу. Холодный ливень, который идет с вечера 23 ноября, превращается в ледяной наст, когда попадает на землю.

В итоге дороги и тротуары покрыты льдом. Москвичам и гостям города нужно быть внимательными выходя из дома – ступени подъездов очень скользкие и велик риск подскользнуться и упасть.

Также водителям стоит соблюдать скоростной режим и быть аккуратными на дорогах. В это же время коммунальные службы переведены в режим повышенной готовности. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.