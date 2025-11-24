Форма поиска по сайту

Новости

Новости

24 ноября, 07:45

Общество

Ледяной дождь накрыл Москву

Регистрация электросамокатов может появиться в России с 2026 года

Россиянам рассказали, как законно отдохнуть 59 дней вместо 28 дней

"Утро": температура воздуха в Москве составит 6 градусов 24 ноября

Эксперт рассказала, что грозит работодателю за сорванный отпуск сотрудника

Россиянам напомнили о действии закона тишины в ночь на 1 января

Жители дома в Москве пожаловались на выброшенный из окна мусор

Специалисты заявили, что пятидневка убивает продуктивность

Нотариусы станут предупреждать наследников о непогашенных кредитах умершего родственника

Ледяной дождь обрушился на Москву

Ледяной дождь накрыл столицу. Холодный ливень, который идет с вечера 23 ноября, превращается в ледяной наст, когда попадает на землю.

В итоге дороги и тротуары покрыты льдом. Москвичам и гостям города нужно быть внимательными выходя из дома – ступени подъездов очень скользкие и велик риск подскользнуться и упасть.

Также водителям стоит соблюдать скоростной режим и быть аккуратными на дорогах. В это же время коммунальные службы переведены в режим повышенной готовности. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Дмитрий КозачинскийДарья Ермакова

