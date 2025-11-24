Россиянам рассказали, как законно отдохнуть 59 дней вместо 28 дней

Россияне в следующем году имеют возможность законно отдохнуть 59 дней вместо 28 дней.

Обычный отпуск для большинства соотечественников составляет 28 календарных дней. По закону, один из отрезков должен быть не меньше 14 дней, а вот остаток можно делить как угодно – взять целиком, разбить по неделе или присоединять по паре дней к выходным и праздникам.

Если выбрать последний вариант, то можно получить несколько продолжительных каникул. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

