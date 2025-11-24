Специалисты заявили, что пятидневка убивает продуктивность

Пятидневная рабочая неделя убивает продуктивность, говорят специалисты в области нейробиологии и психологии. Оказалось, что мозг человека не приспособлен к ежедневной рабочей нагрузке в течение пяти дней подряд. Постоянное напряжение приводит к снижению когнитивных функций, ухудшению концентрации и истощению нервной системы.

Идеальный график – четырехдневная рабочая неделя с выходным в среду. В компаниях, где протестировали такой график, больничных стало на 65% меньше, текучка упала в два раза, а прибыль выросла.

