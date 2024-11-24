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Новости

24 ноября, 13:30

Общество

Телеканал Москва 24 стал призером премии "Герой нашего времени"

Телеканал Москва 24 стал призером премии "Герой нашего времени"

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Телеканал Москва 24 победил в номинации "Лучшая программа для детей" Премии социально значимых телепрограмм и телефильмов имени Эдуарда Сагалаева "Герой нашего времени".

На конкурс был представлен проект "Зоо 24", выпуск "Акулы". Герои программы – обитатели Московского зоопарка и не только. Выпуск "Акулы" посвящен крупным морским хищникам, обитающим в большом океанариуме на ВДНХ.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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