Телеканал Москва 24 стал призером премии "Герой нашего времени"

Телеканал Москва 24 победил в номинации "Лучшая программа для детей" Премии социально значимых телепрограмм и телефильмов имени Эдуарда Сагалаева "Герой нашего времени".

На конкурс был представлен проект "Зоо 24", выпуск "Акулы". Герои программы – обитатели Московского зоопарка и не только. Выпуск "Акулы" посвящен крупным морским хищникам, обитающим в большом океанариуме на ВДНХ.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

