24 ноября, 12:15Общество
Москвичи увидят ледяные иглы и световые столбы
В Москве на фоне похолодания ожидаются весьма живописные атмосферные явления. Среди них морозный туман, изморозь, ледяные иглы и световые столбы. Такую информацию предоставил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
Также синоптик сообщил, что в Москве столбик минимального термометра под утро показал минус 2 градуса, а днем в воскресенье, 24 ноября, температура воздуха в столице не превысит 0 градусов.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.