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24 ноября, 12:15

Общество

Москвичи увидят ледяные иглы и световые столбы

Москвичи увидят ледяные иглы и световые столбы

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В Москве на фоне похолодания ожидаются весьма живописные атмосферные явления. Среди них морозный туман, изморозь, ледяные иглы и световые столбы. Такую информацию предоставил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

Также синоптик сообщил, что в Москве столбик минимального термометра под утро показал минус 2 градуса, а днем в воскресенье, 24 ноября, температура воздуха в столице не превысит 0 градусов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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