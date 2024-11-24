Москвичи увидят ледяные иглы и световые столбы

В Москве на фоне похолодания ожидаются весьма живописные атмосферные явления. Среди них морозный туман, изморозь, ледяные иглы и световые столбы. Такую информацию предоставил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

Также синоптик сообщил, что в Москве столбик минимального термометра под утро показал минус 2 градуса, а днем в воскресенье, 24 ноября, температура воздуха в столице не превысит 0 градусов.

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