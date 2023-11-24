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Новости

24 ноября, 18:30

Общество

Новости часа: метель, сильный ветер и гололедица сохранятся в столице до 27 ноября

Новости часа: метель, сильный ветер и гололедица сохранятся в столице до 27 ноября

Живые новогодние ели появились в продаже в РФ

Высота сугробов в столице превысит 20 см в начале следующей недели

В Москве 13 тысяч кровельщиков задействовали в расчистке крыш

В преддверие Дня матери в столице стартовала акция "Поздравь маму"

Новости часа: улучшенная модель вагонов поступит в Московский метрополитен в 2024 году

Московские коммунальщики продолжают ликвидировать последствия снегопада

"Атмосфера": 25 ноября в столице ожидаются морозы до -8 градусов

Новости часа: Собянин рассказал о международных достижениях учеников школ искусств Москвы

В Москве 24 ноября откроются катки с искусственным покрытием

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Метель, сильный ветер и гололедица сохранятся в столице до конца выходных. Таков прогноз Гидрометцентра РФ.

Ученики школ искусств Москвы за год получили больше 10 тысяч наград международного уровня. Об успехах школьников рассказали в столичной мэрии.

За месяц продано более 100 автомобилей новой модели "Москвич 6". Таковы данные завода.

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