Новости часа: метель, сильный ветер и гололедица сохранятся в столице до 27 ноября

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Метель, сильный ветер и гололедица сохранятся в столице до конца выходных. Таков прогноз Гидрометцентра РФ.

Ученики школ искусств Москвы за год получили больше 10 тысяч наград международного уровня. Об успехах школьников рассказали в столичной мэрии.

За месяц продано более 100 автомобилей новой модели "Москвич 6". Таковы данные завода.