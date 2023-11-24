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Новости

24 ноября, 16:30

Общество

В преддверие Дня матери в столице стартовала акция "Поздравь маму"

В преддверие Дня матери в столице стартовала акция "Поздравь маму"

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В Москве запустили акцию "Поздравь маму", организованный центрами госуслуг и "Почтой России". Каждый желающий может бесплатно отправить праздничную открытку самому главному человеку – маме.

Для этого нужно прийти в любой московский офис "Мои документы", написать поздравление на открытке и поместить его в бокс на ресепшене. Главное – четко написать адрес получателя. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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