В преддверие Дня матери в столице стартовала акция "Поздравь маму"

В Москве запустили акцию "Поздравь маму", организованный центрами госуслуг и "Почтой России". Каждый желающий может бесплатно отправить праздничную открытку самому главному человеку – маме.

Для этого нужно прийти в любой московский офис "Мои документы", написать поздравление на открытке и поместить его в бокс на ресепшене. Главное – четко написать адрес получателя. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.