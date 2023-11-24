Высота снежного покрова в Москве выросла до 12 сантиметров

В Москве намело 12 сантиметров снега. Больше всего его выпало в Тушине, сообщили синоптики.

Столичные коммунальные службы работают в усиленном режиме. Уборка снега идет повсеместно. Проезжую часть прометают без перерыва с начала метели. Под особым контролем очистка тротуаров, подходы к остановкам общественного транспорта, станциям метро, школам и больницам.

Как долго продлится снегопад? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.