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24 ноября, 11:15

Общество

Высота снежного покрова в Москве выросла до 12 сантиметров

Высота снежного покрова в Москве выросла до 12 сантиметров

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В Москве намело 12 сантиметров снега. Больше всего его выпало в Тушине, сообщили синоптики.

Столичные коммунальные службы работают в усиленном режиме. Уборка снега идет повсеместно. Проезжую часть прометают без перерыва с начала метели. Под особым контролем очистка тротуаров, подходы к остановкам общественного транспорта, станциям метро, школам и больницам.

Как долго продлится снегопад? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

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