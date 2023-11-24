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Новости

24 ноября, 08:30

Общество

Дептранс предупредил о возможных локальных затруднениях в центре Москвы и на МКАД

Дептранс предупредил о возможных локальных затруднениях в центре Москвы и на МКАД

Каток в Парке Горького начнет работу 24 ноября в Москве

Эксперт рассказала, как выбрать заварочный чайник в магазине

Более 4,5 тыс девятиклассников в Москве прошли профтестирование центра "Моя карьера"

Центр по стационарному соцобслуживанию в Москве получил около 57 тыс звонков в 2023 году

В Московском зоопарке показали, как маленькая панда впервые пробует бамбук

Москвичи смогут выбрать программу мероприятий Южного речного вокзала в 2024 году

"Утро": -5 градусов ожидается в столице 24 ноября

Каток "Полет во времени" на ВДНХ откроется 24 ноября

Московская канатная дорога снизит цены на билеты в два раза 26 ноября

В связи с длительным снегопадом столичный департамент транспорта предупреждает горожан о загруженности дорог на уровне 7–8 баллов вечером 24 ноября. Москвичей призвали временно отказаться от личного транспорта.

На Волгоградском проспекте, 46, Тульской эстакаде в обоих направлениях и на 31-м километре МКАД в обоих направлениях ведутся ремонтные работы. Самые быстрые магистрали в пятницу, 24 ноября, – Варшавское шоссе, МСД и Кутузовский проспект. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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