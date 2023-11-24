Дептранс предупредил о возможных локальных затруднениях в центре Москвы и на МКАД

В связи с длительным снегопадом столичный департамент транспорта предупреждает горожан о загруженности дорог на уровне 7–8 баллов вечером 24 ноября. Москвичей призвали временно отказаться от личного транспорта.

На Волгоградском проспекте, 46, Тульской эстакаде в обоих направлениях и на 31-м километре МКАД в обоих направлениях ведутся ремонтные работы. Самые быстрые магистрали в пятницу, 24 ноября, – Варшавское шоссе, МСД и Кутузовский проспект. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.