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24 ноября, 08:00

Общество

Более 4,5 тыс девятиклассников в Москве прошли профтестирование центра "Моя карьера"

Более 4,5 тыс девятиклассников в Москве прошли профтестирование центра "Моя карьера"

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В Москве специалисты центра "Моя карьера" помогают школьникам в выборе будущей профессии. Бесплатное тестирование прошли уже более 4,5 тысячи девятиклассников. 80% из них после консультаций определились со специальностью и учебным заведением, рассказала заммэра столицы Анастасия Ракова.

Тест включает 20 вопросов, которые помогают определить основные личные качества и компетенции. В итоге подросток получает список с рекомендованными областями профессионального развития. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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