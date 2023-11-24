Более 4,5 тыс девятиклассников в Москве прошли профтестирование центра "Моя карьера"

В Москве специалисты центра "Моя карьера" помогают школьникам в выборе будущей профессии. Бесплатное тестирование прошли уже более 4,5 тысячи девятиклассников. 80% из них после консультаций определились со специальностью и учебным заведением, рассказала заммэра столицы Анастасия Ракова.

Тест включает 20 вопросов, которые помогают определить основные личные качества и компетенции. В итоге подросток получает список с рекомендованными областями профессионального развития. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.