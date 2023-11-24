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24 ноября, 08:00

Общество

Центр по стационарному соцобслуживанию в Москве получил около 57 тыс звонков в 2023 году

Центр по стационарному соцобслуживанию в Москве получил около 57 тыс звонков в 2023 году

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С начала 2023 года специалисты координационного центра по вопросам стационарного обслуживания обработали порядка 57 тысяч обращений. Он открылся более двух лет назад.

Москвичи могут получить подробную консультацию по телефону. Например, сотрудники расскажут, какие есть в столице социальные учреждения, а также какие документы необходимо подготовить, чтобы получить определенный вид поддержки. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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