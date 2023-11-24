Центр по стационарному соцобслуживанию в Москве получил около 57 тыс звонков в 2023 году

С начала 2023 года специалисты координационного центра по вопросам стационарного обслуживания обработали порядка 57 тысяч обращений. Он открылся более двух лет назад.

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