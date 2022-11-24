Специалисты рассказали о трудоустройстве людей с "невидимой инвалидностью"

24 ноября в пресс-центре МИЦ "Известия" прошла пресс-конференция на тему "Невидимая инвалидность: вызовы и решения".

Что такое "невидимая инвалидность"? Как создать благоприятную психологическую среду для сотрудников? Об этом и многом другом рассказывали:

