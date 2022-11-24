24 ноября, 16:26M24.RU
Специалисты рассказали о трудоустройстве людей с "невидимой инвалидностью"
24 ноября в пресс-центре МИЦ "Известия" прошла пресс-конференция на тему "Невидимая инвалидность: вызовы и решения".
Что такое "невидимая инвалидность"? Как создать благоприятную психологическую среду для сотрудников? Об этом и многом другом рассказывали:
- руководитель отдела привлечения персонала АО "БИОКАД" Екатерина Трунова (онлайн);
- генеральный директор, основатель компании "Онкострахование" Сергей Катаргин (онлайн);
- стажер департамента развития персонала "Авито" Елизавета Смирнова;
- равный консультант Фонда борьбы с лейкемией Евгений Поздеев (онлайн);
- руководитель службы равных консультантов Фонда борьбы с лейкемией Ирина Холкина.