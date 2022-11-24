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Новости

24 ноября, 16:26

M24.RU

Специалисты рассказали о трудоустройстве людей с "невидимой инвалидностью"

Специалисты рассказали о трудоустройстве людей с "невидимой инвалидностью"

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24 ноября в пресс-центре МИЦ "Известия" прошла пресс-конференция на тему "Невидимая инвалидность: вызовы и решения".

Что такое "невидимая инвалидность"? Как создать благоприятную психологическую среду для сотрудников? Об этом и многом другом рассказывали:

  • руководитель отдела привлечения персонала АО "БИОКАД" Екатерина Трунова (онлайн);
  • генеральный директор, основатель компании "Онкострахование" Сергей Катаргин (онлайн);
  • стажер департамента развития персонала "Авито" Елизавета Смирнова;
  • равный консультант Фонда борьбы с лейкемией Евгений Поздеев (онлайн);
  • руководитель службы равных консультантов Фонда борьбы с лейкемией Ирина Холкина.
обществопресс-конференциявидео
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