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Новости

24 ноября, 18:30

Общество

Новости часа: Минобороны РФ запустило горячую линию по вопросам выплат мобилизованным

Новости часа: Минобороны РФ запустило горячую линию по вопросам выплат мобилизованным

Минобороны РФ запустило горячую линию по вопросам выплат мобилизованным и добровольцам

Путин призвал внедрять элементы изучения искусственного интеллекта в школах

Дептранс заявил, что количество пользователей кикшеринга в столице увеличилось в 2 раза

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"Атмосфера": облачная погода и снег ожидается в столице 25 ноября

Новости часа: кабмин предложил увеличить до 2 млн выплату семьям погибших на производстве

Кабмин предложил увеличить до 2 млн рублей сумму выплаты семьям погибших на производстве

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Минобороны РФ открыло горячую линию по вопросам финансового обеспечения мобилизованных. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Основные работы по реконструкции электродепо "Владыкино" завершены на 90%. Об этом заявил заммэра Москвы Максим Ликсутов.

Дефицита шампанского в России в преддверии Нового года не будет. Такое заявление опубликовала Ассоциация виноградарей и виноделов.

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