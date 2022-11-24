Новости часа: Минобороны РФ запустило горячую линию по вопросам выплат мобилизованным

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Минобороны РФ открыло горячую линию по вопросам финансового обеспечения мобилизованных. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Основные работы по реконструкции электродепо "Владыкино" завершены на 90%. Об этом заявил заммэра Москвы Максим Ликсутов.

Дефицита шампанского в России в преддверии Нового года не будет. Такое заявление опубликовала Ассоциация виноградарей и виноделов.