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Новости

24 ноября, 16:45

Общество

Дептранс заявил, что количество пользователей кикшеринга в столице увеличилось в 2 раза

Дептранс заявил, что количество пользователей кикшеринга в столице увеличилось в 2 раза

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Москвичи стали больше пользоваться электросамокатами. За год количество пользователей кикшеринга выросло с одного до двух миллионов, а число поездок увеличилось втрое. Об этом сообщили в Дептрансе.

Результат за этот сезон рекордный – по столице совершили больше 26 миллионов поездок. При этом все чаще самокаты используют вместо транспорта – 80% клиентов берут их в аренду, чтобы доехать до офиса, учебы, парка или торгового центра.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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