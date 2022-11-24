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Новости

24 ноября, 16:00

Общество

Более 30 тыс беженцев из Донбасса и с Украины подали заявки на соцвыплаты в Москве

Более 30 тыс беженцев из Донбасса и с Украины подали заявки на соцвыплаты в Москве

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В Москве уже более 30 тысяч жителей ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей поджали заявления на федеральные социальные выплаты. Об этом сообщил руководитель департамента труда и социальной защиты населения столицы Евгений Стружак.

Для их удобства в городе на базе семейного центра "Семья" открыли пункт приема документов. Там же можно получить консультации, оформить СНИЛС и даже записать детей в детский сад или школу.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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