Более 30 тыс беженцев из Донбасса и с Украины подали заявки на соцвыплаты в Москве

В Москве уже более 30 тысяч жителей ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей поджали заявления на федеральные социальные выплаты. Об этом сообщил руководитель департамента труда и социальной защиты населения столицы Евгений Стружак.

Для их удобства в городе на базе семейного центра "Семья" открыли пункт приема документов. Там же можно получить консультации, оформить СНИЛС и даже записать детей в детский сад или школу.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.