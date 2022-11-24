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Более 500 человек получили травмы на дорогах Москвы за девять месяцев

Более 500 человек получили травмы на дорогах Москвы за девять месяцев

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В Москве водитель бетономешалки насмертьсбил десятилетнюю девочку на пешеходном переходе. Случившееся подтвердили записи с камер видеонаблюдения, на которых видно, как водитель наехал на несовершеннолетнюю девочку.

За девять месяцев 2022 года под колесами в Москве погибли 50 человек, более 500 получили травмы. Многие из пострадавших – дети.

Как защитить их на дорогах? Можно ли сделать пешеходов более заметными для водителей? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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