Более 500 человек получили травмы на дорогах Москвы за девять месяцев

В Москве водитель бетономешалки насмертьсбил десятилетнюю девочку на пешеходном переходе. Случившееся подтвердили записи с камер видеонаблюдения, на которых видно, как водитель наехал на несовершеннолетнюю девочку.

За девять месяцев 2022 года под колесами в Москве погибли 50 человек, более 500 получили травмы. Многие из пострадавших – дети.

Как защитить их на дорогах? Можно ли сделать пешеходов более заметными для водителей? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.