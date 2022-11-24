Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту

Новости

14:30

Общество

Россиян предупредили о подорожании новогодних елок из-за санкций

Россиян предупредили о подорожании новогодних елок из-за санкций

Водители устроили дрифт на оживленных дорогах столицы

В Госдуму внесли законопроект об обязательной стерилизации и маркировке домашних животных

Новости часа: коечный фонд расширят в детских больницах Москвы из-за роста случаев ОРВИ

"Цифра дня": 6%

Депздрав заявил о росте заболеваемости ОРВИ в Москве

"Доктор 24": депрессия

"Время новых": одежда Талалай

Новости часа: ГД приняла закон о запрете пропаганды ЛГБТ, педофилии и смены пола

"Атмосфера": 6 градусов мороза ожидается в столице вечером 24 ноября

На рынке новогодних живых елок не хватает товаров, сообщил РБК со ссылкой на Рослесинфорг и ряд продавцов. В этом году деревья, традиционно поступающие в РФ из Европы, подпали под санкции. Теперь елки из Дании и Польши могут подорожать на 25%.

Однако такая ситуация позволит российским заготовителям елок увеличить объемы продаж. А если есть желание отправиться за елкой прямо в лес, то сделать это можно законно, для этого нужно обратится в ближайшее лесничество и оплатить цену дерева.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществоэкономикавидеоНаиль Губаев
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика