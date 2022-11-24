Россиян предупредили о подорожании новогодних елок из-за санкций

На рынке новогодних живых елок не хватает товаров, сообщил РБК со ссылкой на Рослесинфорг и ряд продавцов. В этом году деревья, традиционно поступающие в РФ из Европы, подпали под санкции. Теперь елки из Дании и Польши могут подорожать на 25%.

Однако такая ситуация позволит российским заготовителям елок увеличить объемы продаж. А если есть желание отправиться за елкой прямо в лес, то сделать это можно законно, для этого нужно обратится в ближайшее лесничество и оплатить цену дерева.

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