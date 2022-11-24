ГД приняла закон о штрафах до 10 млн рублей за пропаганду ЛГБТ, педофилии и смены пола

Госдума приняла закон о штрафах до 10 миллионов рублей за пропаганду ЛГБТ, педофилии и смены пола. Теперь сайты, распространяющие подобную информацию, будут вноситься в реестр запрещенных с их последующей блокировкой, а продажа товаров с пропагандой ЛГБТ будет запрещена.

Кроме того, в ГД приняли закон о федеральном бюджете России на 2023–2025 годы. Также была одобрена поправка, которая дает правительству право проводить в 2023 году операции обмена евробондов на новые облигации федерального займа номинальной стоимостью до 800 миллиадов рублей.