Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту

Новости

11:15

Общество

Сильная гололедица останется в Москве до 25 ноября – Гидрометцентр

Сильная гололедица останется в Москве до 25 ноября – Гидрометцентр

"Утро": москвичам рассказали о погоде 24 ноября

Мосгордума обсудит законопроект о штрафах за шумную езду

"Утро": высокая влажность воздуха ожидается в столице 24 ноября

Москвичи смогут получать льготные рецепты со сроком действия до года – Ракова

"Утро": атмосферное давление в четверг в Москве составит 751 мм ртутного столба

Хаммамы разрешат устанавливать в квартирах с 1 декабря

Эксперты рассказали, как выбрать качественную сумку для ноутбука

Православные активисты потребовали запретить "Гарри Поттера" в России

"Утро": 4 градуса мороза ожидается в столице 24 ноября

Гидрометцентр сообщил, что сильная гололедица останется в Москве до конца 25 ноября. После резкого потепления в городе похолодало, прошел ледяной дождь, а потом снег. В результате передвигаться стало непросто.

Коммунальщики расчищают столицу, обрабатывают реагентами дороги и тротуары. Особое внимание уделяют проходам к остановках общественного транспорта, метро и социальным объектам.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществопогодавидеоЕвгения Мирошкина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика