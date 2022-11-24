Сильная гололедица останется в Москве до 25 ноября – Гидрометцентр

Гидрометцентр сообщил, что сильная гололедица останется в Москве до конца 25 ноября. После резкого потепления в городе похолодало, прошел ледяной дождь, а потом снег. В результате передвигаться стало непросто.

Коммунальщики расчищают столицу, обрабатывают реагентами дороги и тротуары. Особое внимание уделяют проходам к остановках общественного транспорта, метро и социальным объектам.

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