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Общество

Мосгордума обсудит законопроект о штрафах за шумную езду

Мосгордума обсудит законопроект о штрафах за шумную езду

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Мосгордума внесла на рассмотрение законопроект о штрафах за шумную езду. Максимальный размер штрафа за такое правонарушение составит 30 тысяч рублей.

Для того, чтобы поймать ночных любителей езды без глушителей и с громкой музыкой, власти намерены применять автоматические камеры с шумомерами. Оборудование хотят установить в тех районах, где зафиксировали большое количество жалоб на шум.

Предполагаемая дата вступления в силу поправок – 1 марта 2023 года. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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