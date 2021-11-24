Непогода повлияла на дорожный трафик в столице

Из-за мощного снегопада в Москве уже 10-балльные заторы. Столицу заметает, снег сейчас идет по всему городу.

Кроме того, синоптики предупреждают о сильных порывах ветра – до 17 метров в секунду. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.