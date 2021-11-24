В два раза вырос спрос на вакцинные туры у россиян

Спрос на вакцинные туры вырос в два раза за последние полтора месяца, сообщила глава Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

За иностранной вакциной можно поехать в Сербию, Германию, Венгрию, Хорватию и Грецию. При этом, по предварительным оценкам, к концу года наберется несколько десятков тысяч человек, которые воспользуются предложением.

Интерес к таким турам вызван тем, что ВОЗ не признала российские вакцины. Люди ищут возможность привиться препаратом, позволяющим отправиться в большинство стран мира. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

