ЦБ предложил создать спецвклад для граждан с низкими доходами

Банк России предложил создать специальный вклад для людей с небольшими доходами, а ставку по нему привязать к ключевой ставке Центробанка или инфляции. Предполагается, что каждый человек сможет иметь только один такой вклад, а его сумму ограничат.

Для определения категорий граждан с невысокими доходами могут использовать единую государственную информационную систему социального обеспечения. Ее предложило создать правительство.

Сам Банк России готов принимать активное участие в разработке этого механизма. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.