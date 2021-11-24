В Москве выявили 2 533 новых случая COVID-19

В Москве за сутки подтвердили 2 533 новых случая коронавируса, это минимум с 22 сентября, сообщает Оперативный штаб. Выздоровели за сутки 5 393 человека.

В Московской области положительный результат теста на COVID-19 получил 1 842 человека, при этом выписали 2 180 человек.

В мире число случаев коронавируса превысило 259 миллионов. Это данные с начала пандемии. Сейчас болеют 19,5 миллиона человек. В тяжелом и критическом состоянии находятся 81 тысяча пациентов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.