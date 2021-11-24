Долги по алиментам в России превысили 150 млрд рублей

Долги по алиментам в России превысили 150 миллиардов рублей, заявили приставы. Для сокращения объема задолженности предлагается вернуться к идее создания алиментного фонда.

Впервые об этом заговорили в 2013 году, затем к идее возвращались в 2020. Предполагается, что за счет средств фонда можно было бы выплачивать деньги одиноким родителям.

Кроме того, должникам могут увеличить срок рассмотрения кредита до полугода, а уголовную ответственность не отменить после выплаты всей суммы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

