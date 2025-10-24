Ветеран СВО рассказал, как в Москве помогают адаптироваться к гражданской жизни

Ветеран специальной военной операции Николай Столярик рассказал, что в Центре поддержки участников СВО в Москве ему помогли адаптироваться к гражданской жизни после службы. Там предоставляют психологическую и юридическую помощь, содействуют в получении новой профессии и информируют о мерах социальной поддержки.

В центре организованы досуговые и спортивные активности. Также в Москве работает Центр профессий будущего, где ветераны могут пройти обучение по востребованным направлениям, включая управление БПЛА и станками с ЧПУ.

