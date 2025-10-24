Москвичам рассказали, какие меры поддержки участников СВО и их семей действуют в столице. В частности, участники боевых действий получают ежемесячное пособие и помощь в реабилитации после ранений.

Также предусмотрены различные льготы как для самих военных, так и для их родных. В столице работают центры, где ветераны могут заниматься спортом, общаться и получать помощь в адаптации к гражданской жизни.

