23 октября стало самым ветреным днем месяца в Москве

Среда, 23 октября, стала самым ветреным днем месяца в Москве. Скорость порывов достигала 20 метров в секунду. Тем временем желтый уровень погодной опасности из-за непогоды продлили до вечера 24 октября.

Какая обстановка будет в ближайшие дни? Когда ожидаемая мощная магнитная буря дойдет до Земли и как скажется на людях? На эти и другие вопросы ответил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

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