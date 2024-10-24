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24 октября, 11:30

Общество

23 октября стало самым ветреным днем месяца в Москве

23 октября стало самым ветреным днем месяца в Москве

Желтый уровень погодной опасности из-за ветра продлили Москве до вечера 24 октября

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Среда, 23 октября, стала самым ветреным днем месяца в Москве. Скорость порывов достигала 20 метров в секунду. Тем временем желтый уровень погодной опасности из-за непогоды продлили до вечера 24 октября.

Какая обстановка будет в ближайшие дни? Когда ожидаемая мощная магнитная буря дойдет до Земли и как скажется на людях? На эти и другие вопросы ответил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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