24 октября, 11:30Общество
23 октября стало самым ветреным днем месяца в Москве
Среда, 23 октября, стала самым ветреным днем месяца в Москве. Скорость порывов достигала 20 метров в секунду. Тем временем желтый уровень погодной опасности из-за непогоды продлили до вечера 24 октября.
Какая обстановка будет в ближайшие дни? Когда ожидаемая мощная магнитная буря дойдет до Земли и как скажется на людях? На эти и другие вопросы ответил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.