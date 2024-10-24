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24 октября, 08:00

Общество

Эксперт рассказала, как правильно очищать гаджеты

Эксперт рассказала, как правильно очищать гаджеты

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Очищать гаджеты лучше с помощью специального средства. По словам химика Александры Франц, не стоит протирать их обычными влажными салфетками, так как в их состав могут входить вещества, разрушающие экраны.

Также она предостерегла от использования для этих целей жидкостей для мытья окон. По ее мнению, лучше отдать предпочтение жидкостям на основе дистиллированной воды, мягких ПАВ и с добавлением антистатических агентов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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