Более 10 человек умерли после заражения бактерией vibrio vulnificus во Флориде

Бактерия vibrio vulnificus распространяется по США. Только во Флориде зарегистрировано 74 подтвержденных случая заражения, 13 пациентов умерли. По данным медиков, инфекция чаще всего попадает в организм человека при употреблении сырых морепродуктов, а также во время купания в океане.

В России заболевших нет, но ситуация находится на контроле Роспотребнадзора. В аэропортах уделяется серьезное внимание тем туристам, которые приезжают из стран с неблагоприятной эпидобстановкой. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.