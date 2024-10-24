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24 октября, 07:15

В мире

Более 10 человек умерли после заражения бактерией vibrio vulnificus во Флориде

Более 10 человек умерли после заражения бактерией vibrio vulnificus во Флориде

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Бактерия vibrio vulnificus распространяется по США. Только во Флориде зарегистрировано 74 подтвержденных случая заражения, 13 пациентов умерли. По данным медиков, инфекция чаще всего попадает в организм человека при употреблении сырых морепродуктов, а также во время купания в океане.

В России заболевших нет, но ситуация находится на контроле Роспотребнадзора. В аэропортах уделяется серьезное внимание тем туристам, которые приезжают из стран с неблагоприятной эпидобстановкой. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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