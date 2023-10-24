В ижевской школе предложили отпраздновать Тыквенный Спас вместо Хеллоуина. В Ижевске считают, что такой праздник понравится детям. Школьникам в этот день позволят в образовательных учреждениях появиться в костюмах оранжевого и красного цвета, а на переменах устроить конкурсы и игры с тыквами.

Депутат Госдумы Виталий Милонов и доцент Московской Духовной Академии, протоирей Владислав Цыпин оценили идею осеннего праздника. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.