Инсульты стали чаще диагностировать у россиян в возрасте до 45 лет. Об этом заявили медики Федерального центра мозга и нейротехнологий ФМБА России в ходе пресс-конференции, посвященной теме инсультов.

На рост и так называемое омолаживание заболевания влияет ряд факторов. Например, жизнь в городе, малоподвижность, употребление алкоголя, неправильное питание. Однако методы ранней диагностики и способы лечения инсультов тоже развиваются. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.