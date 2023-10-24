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24 октября, 15:45

Общество

Инсульты стали чаще диагностировать у россиян в возрасте до 45 лет

Инсульты стали чаще диагностировать у россиян в возрасте до 45 лет

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Инсульты стали чаще диагностировать у россиян в возрасте до 45 лет. Об этом заявили медики Федерального центра мозга и нейротехнологий ФМБА России в ходе пресс-конференции, посвященной теме инсультов.

На рост и так называемое омолаживание заболевания влияет ряд факторов. Например, жизнь в городе, малоподвижность, употребление алкоголя, неправильное питание. Однако методы ранней диагностики и способы лечения инсультов тоже развиваются. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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