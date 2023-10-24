Более 41% жителей Москвы привились от гриппа с начала сезона

Уже более 41% москвичей привились от гриппа с начала сезона. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Вакцины получили 4,5 миллиона человек, в том числе более 900 тысяч детей. В пресс-службе ведомства также отметили, что уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ в столице характерен для текущего времени года и показатели незначительно выше, чем в 2022 году.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.