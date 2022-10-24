Трое пострадавших в результате ЧП в Ейске выписаны из больницы

Еще три пациента, которые пострадали в результате крушения самолета в Ейске, выписаны после лечения. Об этом сообщили в Оперштабе Краснодарского края.

В больницах края еще остаются 10 человек, в том числе беременная женщина и ребенок. Его состояние тяжелое.

Военный самолет упал на жилой дом в Ейске 17 октября. Здание загорелось, разрушены три подъезда многоэтажки. В результате ЧП погибли 15 человек, пострадали более 40 жильцов дома.

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