Прививки от гриппа в этом сезоне сделали 35% москвичей

Прививки от гриппа в этом сезоне сделали уже больше трети жителей Москвы. Это почти 4,5 миллиона человек. Как уточнили в столичном управлении Роспотребнадзора, в том числе вакцинировали более миллиона детей.

По данным ведомства, ситуация в городе по гриппу и ОРВИ стабильная, а показатели заболеваемости ниже эпидемиологических порогов. Тем не менее, врачи напоминают о важности своевременной вакцинации.

Подробнее о том, где можно вакцинироваться от гриппа – в эфире телеканала Москва 24.