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Политика

Эксперт рассказал, стоит ли формировать территориальную оборону в регионах РФ

Эксперт рассказал, стоит ли формировать территориальную оборону в регионах РФ

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В Херсоне объявлено о формировании территориальной обороны. Администрация Херсонской области призывает вступить в нее мужчин, которые остались в городе.

Военный обозреватель газеты "Комсомольская правда" Виктор Баранцев рассказал, есть ли смысл делать аналогичный шаг в других приграничных регионах РФ. Эксперт также объяснил, есть ли у Киева все необходимое для производства "грязной бомбы".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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