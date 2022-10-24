Эксперт рассказал, стоит ли формировать территориальную оборону в регионах РФ

В Херсоне объявлено о формировании территориальной обороны. Администрация Херсонской области призывает вступить в нее мужчин, которые остались в городе.

Военный обозреватель газеты "Комсомольская правда" Виктор Баранцев рассказал, есть ли смысл делать аналогичный шаг в других приграничных регионах РФ. Эксперт также объяснил, есть ли у Киева все необходимое для производства "грязной бомбы".

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