Россиянам рассказали, что будет с ценами на чай и кофе

Кофе в России снова подорожает, а стоимость чая, скорее всего, не изменится в ближайшее время. Такое мнение высказала доцент кафедры международного бизнеса и таможенного дела университета имени Плеханова Анастасия Прикладова.

Эксперт отметила, что это связано с повышением издержек основных производителей. Например, рост стоимости удобрений грозит увеличением цены почти на треть. При этом в России кофе, вероятно, не подорожает больше чем на 25%.

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