Новости мира: ливни обрушились на большую часть Англии

Сильные дожди и даже грозы прошли в большей части Англии и некоторых районах Уэлса. Возможны подтопления жилых домов, прогнозируют синоптики. Автомобилистов предупреждают об осложнении дорожной обстановки. Также из-за ливней могут отменить рейсы общественного транспорта. Температура при этом вряд ли перейдет отметку в 18 градусов. Предупреждение будет действовать до середины понедельника, 24 октября. Затем установится сухая и ясная погода.

На Корейском полуострове стреляют. Сеул и Пхеньян открыли предупредительный огонь. Как сообщило агентство Reuters, Южная Корея произвела несколько предупредительных выстрелов после того, как северокорейское судно пересекло морскую линию. В ответ на это северный сосед выпустил 10 артиллерийских снарядов из реактивных систем залпового огня. Все это происходит на фоне нарастающей напряженности в регионе. 6 октября КНДР запустила две баллистические ракеты в сторону Японского моря. Пхеньян назвал это ответом на учения США и Южной Кореи.

Прага собирается идти в суд за компенсацией ущерба из-за недопоставок российского газа. О планах руководства Чешской национальной энергетической компании, сообщили местные СМИ. Руководство компании заявляет об убытках в миллиарды крон из-за взрывов на газопроводах системы "Северный поток". Причем, в международном арбитраже чехи собираются требовать возместить ущерб у России. Якобы это она не выполняет условия контракта.

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