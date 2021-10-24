Эта ночь станет самой холодной с начала осени, в столице будет до минус трех. На дорогах может быть скользко, поэтому в ЦОДД посоветовали водителям до понедельника отказаться от поездок на личных автомобилях.

Днем во многих районах столицы выпал снег. Настоящие зимние осадки накрыли Солнечногорский район. Там с неба сыпались крупные снежные хлопья. Метель была и в Красногорском районе. Также снег шел в Зеленограде и совсем рядом с Москвой – на Новой Башиловке. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.