Жители домов компании "ПИК" в Москве рассказали о постоянных перебоях интернета

Жители домов группы компаний "ПИК" в Москве пожаловались на постоянные перебои интернета и ограниченный выбор провайдера. По их словам, в домах доступен только один оператор, а качество связи часто оставляет желать лучшего.

Некоторые вынуждены переключаться на мобильный интернет, чтобы продолжить работу или общение, а другие отмечают, что приходится покупать пакеты услуг, которыми они не пользуются.

Федеральная антимонопольная служба возбудила дело против "ПИК". В случае подтверждения нарушений компанию ждут административные штрафы и предписание об устранении монополии в домах.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.