24 сентября, 11:30Общество
Жители домов компании "ПИК" в Москве рассказали о постоянных перебоях интернета
Жители домов группы компаний "ПИК" в Москве пожаловались на постоянные перебои интернета и ограниченный выбор провайдера. По их словам, в домах доступен только один оператор, а качество связи часто оставляет желать лучшего.
Некоторые вынуждены переключаться на мобильный интернет, чтобы продолжить работу или общение, а другие отмечают, что приходится покупать пакеты услуг, которыми они не пользуются.
Федеральная антимонопольная служба возбудила дело против "ПИК". В случае подтверждения нарушений компанию ждут административные штрафы и предписание об устранении монополии в домах.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.