Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

24 сентября, 11:30

Общество

Жители домов компании "ПИК" в Москве рассказали о постоянных перебоях интернета

Жители домов компании "ПИК" в Москве рассказали о постоянных перебоях интернета

Москвичка с пересаженным сердцем родила здорового ребенка

Первые заморозки пришли в подмосковный Дмитров

Минэкономразвития рассмотрит введение невозвратного тарифа на онлайн-товары

Зумеры и миллениалы стали конфликтовать в офисах

"Утро": атмосферное давление в Москве составит 748 мм ртутного столба 24 сентября

"Утро": влажность воздуха в Москве составит 45% 24 сентября

Попугай установил новый мировой рекорд по трюкам

Ученые выяснили, когда организму нужен дневной сон

Уголовное наказание за "серые зарплаты" предложили ввести в России

Жители домов группы компаний "ПИК" в Москве пожаловались на постоянные перебои интернета и ограниченный выбор провайдера. По их словам, в домах доступен только один оператор, а качество связи часто оставляет желать лучшего.

Некоторые вынуждены переключаться на мобильный интернет, чтобы продолжить работу или общение, а другие отмечают, что приходится покупать пакеты услуг, которыми они не пользуются.

Федеральная антимонопольная служба возбудила дело против "ПИК". В случае подтверждения нарушений компанию ждут административные штрафы и предписание об устранении монополии в домах.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществогородвидеоЕвгения МирошкинаДемид Густов

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика