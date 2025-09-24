Форма поиска по сайту

24 сентября, 11:15

Общество

Москвичка с пересаженным сердцем родила здорового ребенка

Москвичка с пересаженным сердцем родила здорового ребенка

Москвичка с пересаженным сердцем родила здорового ребенка в городской клинической больнице № 67 имени Ворохобова, сообщила заммэра города по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Ранее у женщины диагностировали нарушения сердечного ритма и хроническую сердечную недостаточность. Она уже проходила лечение в стационаре из-за угрозы преждевременных родов и перенесла операцию по трансплантации сердца.

По решению городского консилиума ей сделали кесарево сечение на 34-й неделе беременности. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

