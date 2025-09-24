Минэкономразвития рассмотрит введение невозвратного тарифа на онлайн-товары

Минэкономразвития России рассмотрит вопрос о введении невозвратного тарифа на часть товаров в онлайн-торговле. По словам главы ведомства Максима Решетникова, это позволит защитить продавцов от злоупотребления со стороны покупателей.

По его словам, было много случаев, когда гражданин заказывал большие партии товаров, а затем отказывался от них. Некоторые также забирали одежду перед Новым годом, а после праздников возвращали ее.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.