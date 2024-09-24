Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 24 сентября

Специалисты полностью подготовили систему теплоснабжения Москвы к подаче тепла в жилые дома и социальные учреждения в отопительный сезон. Запуск котельных в столице начнется после снижения температуры воздуха.

При этом на данный момент погода в Москве остается практически летней. Текущий сентябрь стал самым теплым за полтора века наблюдений. В начале осени также не было дождей, а первые осадки прогнозируются только в конце недели, отметили в Гидрометцентре России.

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