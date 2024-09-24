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Новости

24 сентября, 21:00

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Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 24 сентября

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 24 сентября

Российских специалистов по подбору автомобилей стали обвинять в афере

Законопроект о профилактике буллинга будет внесен на рассмотрение ГД до конца 2024 года

Новости часа: до 2030 года доля нового подвижного состава метро увеличится до 95%

Новости часа: фестиваль "Лето в Москве. Все на улицу" посетили более 10,5 млн человек

Депутат ГД Леонов прокомментировал законопроект о запрете пропаганды чайлдфри

Новости часа: все системы столицы готовы к осенне-зимнему периоду

Telegram сможет предоставлять номера телефонов и IP-адреса нарушителей властям

"Техно": пользователи iPhone пожаловались на ухудшение работы из-за iOS 18

Пользователи Hamster Kombat обвинили создателей игры в обмане

Специалисты полностью подготовили систему теплоснабжения Москвы к подаче тепла в жилые дома и социальные учреждения в отопительный сезон. Запуск котельных в столице начнется после снижения температуры воздуха.

При этом на данный момент погода в Москве остается практически летней. Текущий сентябрь стал самым теплым за полтора века наблюдений. В начале осени также не было дождей, а первые осадки прогнозируются только в конце недели, отметили в Гидрометцентре России.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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