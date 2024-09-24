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24 сентября, 08:00

Общество

Эксперты рассказали, как правильно выбрать облепиху

Эксперты рассказали, как правильно выбрать облепиху

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Одна из сезонных осенних ягод, полезная в период холодов и простуд, – облепиха. На прилавках магазинов встречаются как свежие ягоды, так и замороженные.

Специалисты рекомендуют выбирать только яркие желтые или оранжевые плоды. Они должны быть целыми, без каких-либо повреждений. Если ягоды замороженные, то следует проверить упаковку. Внутри нее не должно быть слипшихся комков облепихи.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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